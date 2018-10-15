متهم بدعم الإرهاب.. حياة مزدوجة لعميل حزب الله 'النائم'

علي كوراني أميركي من أصل لبناني معتقل في الولايات المتحدة بعد اتهامه بدعم الإرهاب، ويمثل أمام محكمة في نيويورك في آذار/مارس 2019.

عقوبة التهم التي يواجهها كوراني (34 عاما) الذي وصل إلى الولايات المتحدة في 2003، تصل إلى السجن مدى الحياة في حال إدانته.

قصة كوراني مع السلطات الأميركية بدأت قبل عامين ونصف العام تقريبا عندما اقترب منه عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وقال إنه يرغب في التحدث إليه، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

رافق المخبر كوراني من مقهى ستارباكس حيث كان، إلى مطعم ماكدونالدز قريب حيث كان عميلان آخران في الانتظار.

هؤلاء أبلغوا الرجل بأنهم على "علم بارتباطه بحزب الله" وطلبوا منه في لقاءات لاحقة خلال عام 2016 بأن ينضم إلى المكتب كمخبر، بحسب ما قال كوراني خلال إحدى إفاداته بعد اعتقاله.

كوراني نفى في بادئ الأمر علاقته بحزب الله وقال إنه أبلغ أحد العملاء بأن "لديهم الرجل الخطأ".

النفي القاطع تحول بعد عام إلى رغبة في العمل مع المكتب بشكل سري مقابل ما ظن أنها ستكون حصانة له من المتابعة القانونية ومساعدة السلطات له في استرجاع طفليه اللذين أخذتهما زوجته بعيدا عنه بعد أن قررت الاستقرار في كندا.

وهي وعود يؤكد FBI أنه لم يقدمها.

اعترف كوراني بعد حوالي عام على لقاء مكدونالدز بأنه ظل لسنوات "عميلا نائما" لحزب الله يمده بمعلومات حول أهداف محتملة بينها مطار كندي الدولي وأحد مراكز الجهاز السري في بروكلين والبناية التي تحتضن مكاتب FBI في نيويورك والقنصلية الإسرائيلية في المدينة، بحسب وثائق المحكمة.

كان كوراني يعمل أيضا على نقل معلومات استخباراتية إلى أحد عناصر الحزب في لبنان، بحسب الوثائق، التي تشير أيضا إلى أن الشاب كان يعيش حياة مزدوجة لسنوات تشمل نسخة للحلم الأميركي في منطقة برونكس بنيويورك مقابل حياة سرية ضمن شبكة إرهابية.

في نيويورك، لعب كوراني دور المهاجر الطموح والمتحمس للاستفادة من الفرص الاقتصادية، لكن المدعين يقولون إن كل ذلك كان مجرد واجهة وأنه أبلغ عملاء FBI بأن رؤساءه في حزب الله طلبوا منه أن يحتفظ بحياة تبدو طبيعية والحصول على الجنسية الأميركية "في أسرع وقت ممكن" بينما يجمع المعلومات الاستخباراتية وينتظر أوامر بالتحرك لتنفيذ نشاطات إرهابية.

محامو كوراني اتهموا مكتب التحقيقات الفيدرالي باستدراج موكلهم للاعتراف، لكن FBI دافع عن تصرف عملائه، مشيرا إلى أنهم لم يتفقوا معه على عدم توجيه تهم إليه. ودفع كوراني ببراءته وقال إن الكثير من إفادات عملاء المكتب المنسوبة إليه غير صحيحة.

أصبح كوراني مواطنا أميركيا في 2009 وحصل في العام ذاته على شهادة الإجازة في الهندسة الطبية الحيوية biomedical engineering وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال في 2013. أما جواز سفره، فيشير إلى توجهه إلى لبنان كل عام ما بين 2005 و2015.

وبحسب بيان لوزارة العدل الأميركية يعود إلى الثامن من حزيران/يونيو 2017، فإن كوراني تلقى تدريبات عسكرية الطابع من حزب الله وقدم الدعم لمنظمة "الجهاد الإسلامي"، جناح حزب الله المسؤول عن النشاطات الإرهابية خارج لبنان.

وجاء في الاتهامات أيضا أن كوراني انضم إلى الجهاد الإسلامي في 2006 عندما كان في لبنان خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وأن منزلا لأسرته دمر خلال النزاع.

وتتهم السلطات الأميركية كوراني بالتزوير والكذب في الوثائق التي خولته الحصول على الجنسية الأميركية، والتي نفى فيها الارتباط بأي منظمة إرهابية.