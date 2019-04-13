لبنان.. أصوات من الحرب الأهلية

أصوات عمرها 40 عاما من مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية استعادها 170 تلميذا من خلال روايات واقعية ومقابلات أجريت مع اقاربهم أو جيرانهم في إطار مشروع التاريخ الشفهي المسجل.

المشروع تنفذه الهيئة الوطنية للتاريخ ويعتبر أداة يمكن الاستعانة بها لتوسيع معرفة الطلاب حول الحرب الأهلية والنزاعات في لبنان بهدف اكتساب هذه الشريحة الشبابية فهما أوسع لأحداث لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الراهن.

وبعد نحو اربعين عاما على انتهاء الحرب الاهلية لا تزال شرارات هذه الحرب الطائفية قائمة، حسب مراقبين، ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع الذي يؤسس لجيل يقبل الآخر ويؤمن بالسلام.