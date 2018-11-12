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لبنان.. إقرار قانون 'المخفيين قسرا'

رفع ملصق عن الحرب الأهلية اللبنانية على أحد المباني المدمرة على أحد خطوط تماس هذه الحرب (أرشيف)

أقر البرلمان اللبناني الاثنين قانون "المفقودين والمخفيين قسرا"، الذي من شأنه أن يساهم في الكشف عن مصير آلاف اللبنانيين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية.

وينص القانون على تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسريا، ويسمح بإعادة فتح المقابر الجماعية واستخراج الرفاة منها للتحقق من هويات الأشخاص المدفونين فيها.

ورحب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بإقرار القانون وقال على حسابه الرسمي في تويتر إن لبنان دخلت الآن مرحلة "المصالحة الحقيقية".​

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة من الشرطة اللبنانية يبلغ عدد المخفيين قسرا نحو 17 ألف شخص يعود تاريخ اختفائهم إلى بدايات الحرب الاهلية في لبنان عام 1975.

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