هل ألغت بيروت تأشيرات دخول وخروج الإيرانيين؟

أعلنت السفارة اللبنانية في طهران إلغاء أختام دخول وخروج المواطنين الإيرانيين في مطار بيروت. وقالت السفارة إن هذا يأتي ضمن تسهيلات للمواطنين الإيرانيين بحسب تقرير لوكالة إسنا الإخبارية الإيرانية. ويقول مهتمون إن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل تنقل قيادات الحرس الثوري الإيراني والقادة العسكريين الإيرانيين. وقال الصحافي والخبير الأمني في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية رامان غافامي في تغريدة إن "هذه الخطوة ستجعل سفر عناصر الحرس الثوري والقادة أسهل من أجل تفادي العقوبات".

لم يكن غافامي الوحيد، فقد أشار المحلل السياسي الإيراني أمير طاهري إلى ذلك قائلا إن "لبنان يعلن إلغاء الأختام للإيرانيين.. ستختم الجوازات الإيرانية داخل إيران وليس في لبنان!.. حتى الدول المحتلة تختم جوازات السفر".