لبنان.. البرلمان يوافق على مسودة ميزانية 2019

قال وزراء في الحكومة اللبنانية إن مجلس الوزراء وافق الجمعة على مسودة الموازنة العامة لعام 2019 وإن جلسة لإقرارها رسميا ستعقد في القصر الرئاسي.

وقال وزير المالية علي حسن خليل بعد اجتماع لمجلس الوزراء‭ ‬‬‬"تمت الموافقة على كل البنود والأرقام".

وقال وزير الإعلام جمال الجراح في مؤتمر صحhفي إن مسودة الميزانية تخفض العجز إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ11.5 في المئة في 2018.

ومن المتوقع أن تعلن أرقام مفصلة لميزانية 2019 في اليومين القادمين.

وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على إجراء تغييرات تأجلت لسنوات.

وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع للبنية التحتية قدمت تعهدات بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة المانحين إلى جانب إصلاحات أخرى.

وإقرار موازنة عامة تخفض العجز هو أحد الإجراءات التي تعهدت الحكومة اللبنانية باتخاذها في إطار إصلاحات مالية واقتصادية رئيسية أوصى بها مؤتمر المانحين.

وقال خبراء إن بعض إجراءات الإصلاح التي يتعين على الحكومة أن تتخذها لخفض العجز تتضمن إصلاحا شاملا للقطاع العام وقطاع الكهرباء بالإضافة إلى محاربة الفساد والتهرب الضريبي.

وتعهد الساسة اللبنانيون بإجراء الإصلاحات اللازمة في ميزانية لبنان لعام 2019. لكنهم يهدفون أيضا لتبني إجراءات صارمة مثل فرض ضرائب على البنوك وخفض الأجور في القطاع العام وهو ما دفع موظفي القطاع العام لتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية.