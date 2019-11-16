لبنان.. الصفدي يعتذر عن تشكيل الحكومة وتداول اسمين جديدين

أعلن وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي، السبت، انسحابه "كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة"، داعيا إلى تكليف رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصفدي في بيان مساء السبت "ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

وأضاف "أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد".

وقالت مصادر لبنانية مطلعة للحرة، السبت، إن مساعي الإبقاء على اسم الوزير محمد الصفدي مرشحا لمنصب رئيس الحكومة قد فشلت بشكل كامل بعد اجتماع للصفدي في بيت الوسط مع رئيس الحكومة المسقيل سعد الحريري.

وأوضحت المصادر أن نتائج الاجتماع كانت سلبية، خصوصا بعد البيان الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين، والذي اعتبر سحبا للغطاء السياسي السني عن ترشيح الصفدي.

وتشير المعلومات الواردة من بيت الوسط إلى أن لائحة المرشحين كانت تضم، إلى جانب الصفدي، وليد علم الدين و تمام سلام الذي رفض الترشيح، أما علم الدين فقد تم رفض اسمه من قبل الثنائي الشيعي حزب الله و حركة أمل، كونه من الشخصيات التكنوقراط، وأن رئيس الحكومة يجب أن يكون من الوجوه السياسية.