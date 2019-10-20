لبنان.. بيان نسب للمتظاهرين يطالب بإسقاط "حكومة العهد"

سرد بيان نسب للمتظاهرين في لبنان عددا من المطالب دعا من خلاله إلى "إسقاط حكومة العهد وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابيات نيابية مبكرة".

وذكر مراسلو الحرة أن أوراقا طبع عليها البيان انتشرت في كل أماكن التجمعات، وأنه لم يتضح مصدره.

وطالب البيان الذي نشرته وسائل إعلام بـ "إلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019 وضرورة تحرك المؤسسة القضائية لاستعادة المال المنهوب".

يذكر أن التظاهرات التي يشهدها لبنان ويشارك فيها أكثر من مليون و200 ألف شخص، بدأت الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتساب"، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.

وسجل الاقتصاد اللبناني في عام 2018 نموا بالكاد بلغ 0.2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل في بنيته التحتية. ويقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

يذكر أن المظاهرات تتسم بالسلمية حيث خرج اللبنانيون للتظاهر بمختلف الأحزاب والطوائف فيما يعتبر صرخة ألم بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع مزرية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا.