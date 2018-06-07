الداخلية اللبنانية تنشر قرار التجنيس المثير للجدل

نشرت وزارة الداخلية اللبنانية الخميس المرسوم الذي صدر عن الرئيس ميشال عون والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 أجنبي بينهم رجال أعمال مقربون من النظام السوري.

ومنح المرسوم الجنسية لأشخاص يحملون جنسيات عراقية وسودانية وفلسطينة ويمنية وإيرانية فضلا عن مواطنين من الولايات المتحدة ودول أوروبية وأخرى في أميركا اللاتينية.

وتظهر الوثائق التي نشرتها وزارة الداخلية اللبنانية أن المرسوم حمل توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.

وأثار المرسوم جدلا واسعا وانتقادات من الأوساط اللبنانية الشعبية والسياسية، بحجة أنه قد يؤدي إلى حصول "تغيير في الميزان الطائفي" في لبنان.

وانتقد ناشطون وحقوقيون القرار لتجاهله الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب والممنوعات من نقل الجنسية لأولادهن.

وتدافع السلطات اللبنانية عن القرار وترى أنه يحمل أبعادا اقتصادية فقط ويهدف لاستقطاب الاستثمارات ورجال الأعمال إلى لبنان.

وفي يلي أسماء الأشخاص الذين منحوا الجنسية اللبنانية: