لبنان.. اتفاق على تشكيل الحكومة

توصل القادة اللبنانيون الخميس إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة تضع حدا لأزمة سياسية استمرت تسعة أشهر.

وأعلن مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير "مراسيم تشكيل الحكومة" التي تضم 30 وزيرا.

رئيس الحكومة سعد الحريري قال من ناحيته في مؤتمر صحافي عقب الإعلان إن "زمن العلاج بالمسكنات انتهى"، مشيرا إلى أن لبنان "أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وتهديدات إسرائيلية".

وتابع الحريري أن "الحكومة هي حكومة إنتاج وتطوير"، مضيفا أن "حل المشكلات في البلاد يجب أن يتم بالتوافق والوحدة".

وأوضح أن أول جلسة للحكومة ستعقد يوم السبت.

وتضم الحكومة الجديدة عددا من النساء بينهن ريا حفار الحسن على رأس وزارة الداخلية والبلديات وندى بستاني وزيرة للطاقة والمياه، فيما احتفظ جبران باسيل بمنصبه وزيرا للخارجية وسيظل علي حسن خليل وزيرا للمالية.

واختار حزب الله الدكتور جميل جبق الذي لا ينتمي إلى الحزب، لمنصب وزير الصحة. وباختيار وزير الصحة يتجاوز حزب الله الدور الهامشي الذي كان يتولاه في الحكومات السابقة، إذ إن للوزارة رابع أكبر ميزانية في جهاز الدولة.

وهذه ثالث حكومة برئاسة الحريري الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.



