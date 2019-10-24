لبنان.. جرحى نتيجة احتكاك بين متظاهرين ومؤيدين لحزب الله

قال الصليب الأحمر اللبناني، الخميس، إن ستة جرحى سقطوا نتيجة الاحتكاكات التي وقعت في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وأضاف الصليب الأحمر في بيان أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، الخميس، توترا تطور إلى تدافع، بدأ مع اطلاق مجموعة من الشبان هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ما أثار اعتراض المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

وأوضحت مصادر "الحرة" أن مسلحين موالين لحركة أمل وحزب الله تمكنوا من التسلل إلى باحة الاعتصام، ورفعوا شعارات مؤيدة لحزب الله، قبل وقوع صدامات أثناء محاولة المحتجين التصدي لهم.

وتدخلت قوة من مكافحة الشغب للفصل بين المتظاهرين، فيما تحدثت تقارير عن حدوث إصابات وحالات إغماء جراء المواجهات بين الطرفين.

وفي وقت سابق نفى قيادي في حركة أمل لمراسلة الحرة، علاقة الحركة بما جرى في ساحة رياض الصلح، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيه مناصرون لحزب الله وحركة أمل على المتظاهرين.

فمع بداية الاحتجاجات، أظهرت مقاطع مصورة مواكب ظهرت فيها دراجات نارية ترفع أعلام حزب الله وحركة أمل، قال النشطاء إنها كانت تجوب شوارع العاصمة بيروت ومناطق أخرى في البلاد، ولا سيما الجنوب.