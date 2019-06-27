لبنان.. عسكريون متقاعدون يغلقون طرقا رئيسية

أشعل مئات من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين النار في إطارات سيارات وسدوا طرقا رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت الخميس احتجاجا على خفض معاشاتهم ضمن مشروع موازنة 2019.

وعلق اللبنانيون داخل سياراتهم عند مداخل ومخارج بيروت ما تسبب في زحمة سير خانقة دفعت بالمواطنين إلى إطلاق صرخة ناشدوا فيها العسكريين التظاهر أمام منازل الوزراء والنواب بدل قطع الطرقات عليهم.

واستمرت احتجاج العسكريين ما بين الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة ال١٠ صباحا.

واعتذر العميد المتقاعد سامي الرماح عبر قناة "الحرة" من اللبنانيين الذين تأخروا في الوصول إلى عملهم قائلا إن السلطة السياسية لم تترك لهم مجالا سوى التصعيد لافتا إلى أن هذا التحرك سيستكمل "بخطوات تصعيدية مرتقبة في الأيام المقبلة ومنها محاصرة مجلس النواب ومطار رفيق الحريري الدولي".

في السياق عينه، أكدت قيادة الجيش في بيان تضامنها مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم.

ودعت العسكريين إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وبعد إقدام العسكريين على حرق الإطارات المطاطية وقطع الطرق، عادت تدريجيا حركة السير إلى طبيعتها إلى مداخل العاصمة.