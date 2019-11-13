لبنان.. فيديو يوثق إطلاق مسلح النار على متظاهرين باشتباكات في جل الديب

جينا عفيش - بيروت

اشتبك عدد من المتظاهرين مع آخرين يحاولون فتح طريق جل الديب الداخلية في محافظة جبل لبنان، وفقا لمراسلة الحرة في بيروت.

وكان المحتجون أقفلوا الطريق بشكل كامل أمام السيارات منذ ساعات الصباح ، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم وإبقاء الطرق على حالها حتى تحقيقها.

وأفادت مصادر إعلامية بأن ثلاثة أشخاص جرحوا في الاشتباكات.

وقد أطلق شخص النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين وحثهم على فتح الطريق، لكن بعض المحتجين تصدوا له وهاجموه وحطموا سيارته، قبل أن تعتقله قوات الأمن.

وقطع محتجون صباح الأربعاء طرقا رئيسية في عدة مناطق لبنانية، غداة تصريحات للرئيس ميشال عون اعتبروها "مستفزة" وتتجاهل مطالب يتظاهرون من أجلها منذ نحو شهر.

في غضون ذلك، أفادت مراسلة الحرة بأن متظاهرين فتحوا جسر الرينغ في وسط بيروت استعدادا للتوجه إلى قصر بعبدا مطالبين بلقاء عون.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر قرب القصر الرئاسي على مشارف بيروت قبل ظهر الأربعاء، وذلك غداة مقتل متظاهر برصاص عسكري جنوب العاصمة، في حادثة أثارت غضبا واسعا.

واقترح عون خلال حوار تلفزيوني ليل الثلاثاء تشكيل حكومة مؤلفة مناصفة من اختصاصيين ووجوه سياسية، بينما يصر المتظاهرون على حكومة من مستقلين واختصاصيين.

وانتقد عون، في موقف أثار غضب المتظاهرين، عدم وجود قياديين يمثلون الحراك يلبون دعوة سابقة أطلقها للحوار معهم.

وردا على سؤال حول فقدان المتظاهرين ثقتهم بالسلطة، دعاهم عون في حال لم يجدوا "أوادم" في السلطة الى أن "يهاجروا".

وقتل متظاهر في جنوب بيروت ليلا بعد إطلاق عسكري النار عليه، في محاولة لتفريق متظاهرين قطعوا الطريق، وفق قيادة الجيش التي أكدت توقيف مطلق النار للتحقيق معه.

ورفع متظاهرون في جل الديب الأربعاء صورة للقتيل علاء أبو فخر، مذيلة بتوقيع "شهيد الثورة".