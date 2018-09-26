'سوء تفاهم'.. المشنوق في مطار بيروت

من جديد تتعطل الحركة في مطار بيروت الدولي، لكن هذه المرة ليس بسبب عطل فني، ولكن بسبب تنازع بين الأجهزة الأمنية والجيش في المطار، سماه وزير الداخلية "سوء تفاهم".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحدوث "إشكال" بين الأجهزة الأمنية في مطار بيروت الدولي، ما أوقف حركة المسافرين لفترة.
الوكالة عن "عودة حركة المغادرين في مطار رفيق الحريري الدولي إلى طبيعتها بعد الإشكال الذي حصل صباح اليوم بين الأجهزة الأمنية في المطار".
وكانت الوكالة قد أشارت إلى وجود "حالة من الترقب في حرم مطار رفيق الحريري الدولي بعد توقف عناصر قوى الأمن الداخلي عن القيام بتفتيش الركاب المغادرين من لبنان عبر المطار إثر إشكال مع جهاز أمن المطار، وأدى ذلك إلى توقف حركة المسافرين في المطار".
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن تعطل حركة المسافرين في المطار دام لأكثر من ساعة ونصف قبل أن تعود الحركة بعد انسحاب الجيش.
ونذكرت أن "خلافا حصل وكاد يتطور إلى اشتباك بالأيدي بين عناصر قوى الأمن في صالة المطار وعناصر الجيش التابعين لجهاز أمن المطار"، وأن "السبب يعود إلى انتشار عناصر الجيش في نقاط ومراكز تابعة لعناصر قوى الأمن".
وذكرت مصادر أمنية أن "عناصر الجيش عمدوا إلى تصوير بعض النقاط الأمنية، ما استفزّ أحد ضباط قوى الأمن الذين تلاسنوا مع دورية الجيش، وعندها عمد عناصر الجيش إلى إبعاد عناصر قوى الأمن عن أماكنهم، ما تسبب بتوقف التفتيشات واحتجاز المواطنين لنحو ساعة ونصف الساعة".
وطالت الحكومة اللبنانية اتهامات بالتخلي عن مسؤولياتها الأمنية في مطار بيروت الدولي لصالح حزب الله.
وكانت صحيفة واشنطن تايمز اتهمت حزب الله باستخدام مطار بيروت الدولي لتسهيل تهريب أسلحة ومخدرات ونقل مسلحين إلى دول مثل سورية تشهد صراعات ويتدخل فيها الحرس الثوري الإيراني.
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