'سوء تفاهم'.. المشنوق في مطار بيروت

من جديد تتعطل الحركة في مطار بيروت الدولي، لكن هذه المرة ليس بسبب عطل فني، ولكن بسبب تنازع بين الأجهزة الأمنية والجيش في المطار، سماه وزير الداخلية "سوء تفاهم".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحدوث "إشكال" بين الأجهزة الأمنية في مطار بيروت الدولي، ما أوقف حركة المسافرين لفترة.

الوكالة عن "عودة حركة المغادرين في مطار رفيق الحريري الدولي إلى طبيعتها بعد الإشكال الذي حصل صباح اليوم بين الأجهزة الأمنية في المطار".