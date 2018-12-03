لبنان.. وفاة لاجئين سوريين في حريق بمخيم

توفي لاجئان سوريان أحدهما طفل فجر الاثنين جراء حريق نشب في مخيمهم ببلدة اليمونة في شرق لبنان.

وقال نائب رئيس البلدية حسين شريف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق الذي اندلع فجرا أدى إلى وفاة طفل في السابعة أو الثامنة من العمر ورجل في الـ46، إلى جانب احتراق 23 خيمة من أصل نحو 70 في المخيم.

وأشار شريف إلى أن أسباب الحريق لم تتضح بعد، لكنه قال: "يبدو أن أحدهم ترك نيران المدفئة مشتعلة ليلا أو قد يكون تماسا كهربائيا"، موضحا أن "انفجار برميل مازوت في أحد الخيم كان السبب وراء انتشار النيران".

وتوجهت القوى الأمنية إلى المكان كما أرسلت الأمم المتحدة فريقا إلى المخيم، وفق شريف.

وروى أحد اللاجئين للوكالة أنه "عند الساعة الثالثة فجرا، سمعنا أصوات صراخ وإذ بنا نجد النيران (تلتهم المخيم) ونحن غير قادرين على إطفائها".

وتولت فرق إطفاء الدفاع المدني وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، "إخماد النيران وسط صعوبة في الرؤية بسبب الضباب الكثيف والدخان".

وتعرضت مخيمات للاجئين السوريين مرات عدة لحرائق خلال السنوات الماضية.

ويقدر لبنان وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شؤون اللاجئين بأن عددهم أقل من مليون.

ويعيش اللاجئون في ظروف صعبة بعضهم في مخيمات عشوائية ويعتمد قسم كبير منهم على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية.

وتتعرض تلك المخيمات، خصوصا الواقعة في منطقة البقاع في شرق البلاد، لمداهمات أمنية بين الحين والآخر.

وأوقف الجيش اللبناني الأسبوع الماضي إثر مداهمة مخيمات في بلدة عرسال نحو 400 لاجئ سوري بينهم 300 بسبب انتهاء صلاحية أوراق إقامتهم فضلا عن أكثر من 30 مطلوبا بموجب مذكرات توقيف.

ومنذ مطلع العام الحالي، ينظم الأمن العام اللبناني على دفعات عودة جماعية للاجئين السوريين بالتعاون مع دمشق، عاد بموجبها نحو ثمانية آلاف لاجئ، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات الأمن العام، إلى مناطق سورية توقفت فيها المعارك.

ويتحدث الأمن العام بدوره عن عودة عشرات الآلاف إلى سوريا، إما عبر رحلات منسقة مع دمشق أو بمبادرة شخصية منهم.

ويعفي الأمن العام مخالفي شروط الإقامة من السوريين من الغرامات في حال اتخاذهم قرارا بالعودة إلى بلادهم.