"لبنان يحترق".. وطائراته لا تعمل

ثلاثة قتلى على الأقل، وخسائر مادية فادحة، جراء أكثر من مائة حريق أسبابها لا تزال مجهولة في لبنان، دعا إلى تضامن واسع وانتقادات واسعة للحكومة.

وكما تفاعل لبنانيون على الأرض مساعدين في إخماد الحرائق ومساندة المشردين بسببها، تفاعل مغردون على مستوى العالم تحت هاشتاغ #لبنان_يحترق حيث وصل التفاعل معه أكثر من 180 ألف تغريدة خلال ساعات، كما تفاعلوا عبر وسم #PrayForLebanon أي "صلوا من أجل لبنان".

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي أتت على مساحات واسعة مزروعة بالأشجار وحاصرت مدنيين في منازلهم جنوبي بيروت، كما أظهرت الفيديوهات تغطية سحب الدخان جراء الحرائق مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوبا.

واندلعت نحو 103 حرائق في مناطق لبنانية عدة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.

وتركّزت الحرائق التي لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها طيلة الليل، في منطقة الشوف وإقليم الخروب جنوبي بيروت بشكل خاص. وتوسعت رقعة النيران بفعل سرعة الرياح الساخنة، وفق الوكالة.

وأعلنت عدد من المؤسسات حاجتها لمتطوعين لإخماد الحرائق في بعض المناطق.

وصب البعض غضبه على الحكومة واتهموها بـ"الفشل"، و"الفساد" بسبب شراء طائرات "غير صالحة" لإخماد الحرائق.

وبدت السلطات اللبنانية عاجزة عن السيطرة على الحرائق في ظل إمكانيات محدودة، وأجرت اتصالات مع عدد من الدول المجاورة لمساعدتها.

وأرسلت قبرص طائرتين شاركتا مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات مستمرة لإخماد الحرائق، كما أرسل الأردن طائرات إطفاء للمساعدة في إطفاء الحريق.

وانتشر مقطع فيديو لمراسلة تلفزيونية لبنانية وهي تبكي على الهواء مباشرة، مطالبة بإنقاذ السكان المحاصرين الذين قالت إنها تسمع استغاثاتهم وصرخاتهم.

وأتت النيران على أربع منازل وأحرقتها بالكامل. وأخلى سكان منازلهم "جراء شدة الاختناق التي طالت العشرات"، وفق الوكالة.

وتعاطف عدد كبير من المغردين مع فرق الإطفاء التي تساعد في إخماد الحرائق.​

وهاجم البعض السياسيين وأصحاب الثروات محملينهم "فشل" إنشاء بنية تحتية قوية لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وتضامن لبنانيون مع ضحايا الحرائق والمشردين بسببها وأعلنوا فتح بيوتهم لهم.

وشارك فنانون وفنانات في التغريد على نفس الوسم مطالبين بالدعاء من أجل لبنان.