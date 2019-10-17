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الشرق الأوسط

لبنان يفرض ضريبة على مكالمات واتساب الدولية

مواطنون في أحد شوارع بيروت

أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، الخميس، أن الحكومة اللبنانية أقرت فرض ضريبة قيمتها 20 سنتا في اليوم على المكالمات التي تجري عبر تطبيق "الواتساب".

وكان وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير قد قال إن الضريبة لن تقتصر على الواتساب فقط، وإنما ستطال أيضا كل تطبيقات الاتصال إذا استخدمت لمرة واحدة في اليوم.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد في مطلع العام القادم.

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ولجأ مواطنون لبنانيون إلى وسائل التواصل للتعبير عن رفضهم للإجراءات الجديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وغلاء الأسعار، خاصة المتعلقة بقطاع الاتصال.

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت المخاوف إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية في لبنان مع شحّ الدولار في السوق وإصدار الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وهناك دول عربية تحظر مكالمات الواتساب كما هو الحال في الخليج، وهناك مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذو لبنان.

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