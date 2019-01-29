ثقة المستهلكين في تراجع

هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام خلال كانون الثاني/يناير، بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة واضطراب الأسواق المالية.

ويعكس تراجع ثقة المستهلكين، حسب ما أوردته مؤسسة "كونفرانس بورد" الثلاثاء، مسحا آخر في وقت سابق من الشهر أظهر انخفاض المعنويات لأدنى مستوياتها منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب قبل أكثر من عامين، وهو ما عزز توقعات المحللين بأن الاقتصاد يفقد الزخم.

وهبط مؤشر كونفرانس بورد لثقة المستهلكين 6.4 نقطة إلى 120.2 هذا الشهر، مسجلا أقل قراءة منذ تموز/يوليو 2017.

وعزت المؤسسة تراجع الثقة لثلاثة أشهر متتالية إلى "تقلبات سوق المال والإغلاق الجزئي للحكومة"، وهو ما دفع المستهلكين للتشاؤم حول المستقبل في الأمد القريب.

وانتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الجمعة، حينما اتفق ترامب مع الكونغرس على تمويل حكومي مؤقت.

وخسر الاقتصاد نحو 11 مليار دولار خلال فترة الإغلاق التي استمرت خمسة أسابيع، حسب أرقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس.