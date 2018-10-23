لجنة أممية 'تدين' حظر النقاب في فرنسا

دانت مجموعة خبراء أممية الثلاثاء فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بـ"التعويض" وإعادة النظر في القانون.

وتلقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام 2016 شكوى قدمتها الفرنسيتان اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.

وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأضافت: "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف 'العيش معا' في المجتمع".

وقالت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن أمام فرنسا 180 يوما لإبلاغها بالإجراءات التي اتخذتها.