تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قمع اعتصام الخرطوم

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قمع دام خلف أكثر من مئة قتيل لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في يونيو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، في وقت متأخر السبت، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل "لجنة التحقيق المستقلة".

وستضم اللجنة سبعة أعضاء بينهم ممثلون لوزارات العدل والدفاع والداخلية إضافة إلى أعضاء آخرين مستقلين، بحسب الوكالة التي قالت إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحت أنه "بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019"، أصدر حمدوك قرار تشكيل "لجنة التحقيق المستقلة تضم سبعة أعضاء" هم "قاضي محكمة عليا (رئيسا)، وممثل لوزارة العدل (مقررا)، وممثل لوزارة الدفاع (عضوا)، وممثل لوزارة الداخلية (عضوا)، وشخصية قومية مستقلة (عضوا)، ومحامون مستقلون (أعضاء)".

وقتل 127 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح، بحسب لجنة طبية مقربة من المحتجين، عندما فرق مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما استمر لنحو شهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وبحسب اللجنة الطبية قتل أكثر من 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر 2018، بعد مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات ثم ارتدت سريعا طابعا سياسيا ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ثم ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي خلفه في أبريل.

وطالبت "قوى اعلان الحرية والتغيير" باستمرار بتحقيق مستقل في قمع الاعتصام.

وفي نهاية يوليو، خلص تحقيق رسمي إلى تورط ثمانية من عناصر "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية في قمع الاعتصام.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد نفى أي لجوء إلى "القوة" لفض الاعتصام، متحدثا عن "عملية تطهير" قرب موقع التجمعات، لم تسر بشكل جيد.

وقال محقق إن لواء في قوات الدعم السريع أصدر أمرا بفض الاعتصام من دون تلقي أمر من رؤسائه.