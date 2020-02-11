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مجلس الأمن الدولي يبحث الخطة الأميركية للسلام
غوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بالسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين
فيديو
لحظة إسقاط طائرة مروحية في إدلب
11 فبراير، 2020
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لحظة إسقاط طائرة مروحية في إدلب
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