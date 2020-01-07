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فيديو
لحظة إطلاق إيران صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق
07 يناير، 2020
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لحظة إطلاق إيران صواريخ على قاعدة عين الأسد في العراق
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