لصحة أفضل.. كم تحتاج من السكر؟

أظهرت توصية علمية جديدة للجمعية الأميركية للقلب أن المشروبات المحلاة قليلة السعرات الحرارية، مثل المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، قد تكون بديلا جيدا عن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر وعصائر الفاكهة.

وأوصت الجمعية بحسب ما جاء في دورية "سيركيوليشن" بألا يزيد الاستهلاك اليومي للسكر المضاف للمنتجات الغذائية عن 100 سعر حراري أو 25 غراما يوميا للنساء (ست ملاعق)، وألا يزيد عن 150 سعرا أو 37.5 غراما للرجال (تسع ملاعق).

أما الأطفال والمراهقون من سن الثانية حتى 18 عاما فيجب أن يقل استهلاكهم اليومي عن 25 غراما.

وتحتوى كمية قدرها 0.35 لتر من الصودا العادية، على سبيل المثال، على حوالي 39 غراما من السكر.

لكن الخبراء جادلوا بشأن دور المشروبات قليلة السعرات في خفض الوزن مع الوقت، وعلى سبيل المثال، وجد بعض الباحثين أن من يتناولون هذه المشروبات يعوضون السعرات من أطعمة ومشروبات أخرى.

وأوصت اللجنة بألا يتناول الأطفال المشروبات قليلة السعرات لفترات طويلة باستثناء من يعانون داء السكري، أما بالنسبة للبالغين الذين يريدون التوقف عن عادة تناول المشروبات المحلاة بالسكر، فلا بأس في تناول المشروبات قليلة السعرات ولكن استبدالها بالماء سيكون أفضل.