لعبة جديدة تهدد عرش 'فورتنايت' و 'بوبجي'

لعبة جديدة بدأت تتصدر العناوين مؤخرا بعدما تمكنت من الوصول لمليون لاعب خلال ثماني ساعات من إطلاقها فقط، وإلى 10 مليون لاعب بعد ثلاثة أيام.

ويبدو أن "آبيكس ليجيند" تتحرك بقوة لمنافسة نظيرتيها "بوبجي" و "فورتنايت" وهذه الأخيرة احتاجت لنحو أسبوعين لتحقيق الإنجاز نفسه والوصول إلى 10 مليون لاعب.

فينس زامبيلا، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبون وهي الشركة المنتجة للعبة، أشار إلى أن "آبيكس ليجيند" حققت أكثر من مليون لاعب يشاركون في الوقت نفسه.

اللعبة مجانية وبالإمكان تنزيلها على الكومبيوتر الشخصي وأجهزة "أكس بوكس وان" و "بلاي ستيشن فور"، وحتى الآن لا توجد معلومات عما إذا كانت هناك إمكانية لتنزيلها على الهواتف الذكية في المستقبل.