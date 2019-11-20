لعلاج الكسور.. بديل جديد للجبيرة الطبية

العالم على موعد مع علاج جديد لمداواة الكسور يتسم بميزات إيجابية كثيرة تجعله بديلا واعدا للجبيرة العادية.

الجهاز الجديد من إنتاج شركة "كاست 21" الأميركية وهو في شكل أكمام شبكية تملأ بالسوائل لتكسبه الصلابة بعد التجمد خلال دقائق فقط.

الجبائر التقليدية غير مريحة فهي مقيدة، ويمكن أن تسبب حكة، أو روائح كريهة، لكن كاست 21 به مسامات ومضاد للماء، وليس بحاجة إلى منشار لإزالته.

"كاست 21" خفيف الوزن ويمكن ارتداؤه في البحر أو خلال الاستحمام أو السباحة، ويأتي بألوان نابضة، يمكن أن تجعل عملية الشفاء اكثر متعة، حسب منتجيه.

وتقول الشركة المصممة ومقرها شيكاغو إن تركيب الجهاز الجديد لا يتجاوز 10 دقائق، ولا يعيق الأنشطة اليومية.

ولدى الشركة حاليا نموذج واحد للساعد، لكنها تأمل في توسيع حجم نشاطها ليشمل قوالب للساقين والأصابع أيضا.

ولم يتم الإعلان عن سعر المنتج الجديد، لكن مصمميه يطمحون أن يكون منافسا وفي متناول الجميع، بقدر الإمكان.