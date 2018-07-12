لغة الجسد.. هكذا تبرمج عقلك لتحقيق النجاح!

هل تجد صعوبة في اجتياز مقابلات العمل؟

هل تندم لاحقا لأنك فشلت في التعبير عن نفسك وفاتك الكثير الذي كنت تود أن تقوله لولا الشعور بالتوتر في هذه الدقائق المعدودة؟

هل تجد صعوبة في إلقاء كلمة أمام جمع من الناس؟

إيمي كودي، اختصاصية علم النفس الاجتماعي، تؤكد لك أن الأمر سهل.. كل ما يجب عليك القيام به هو أن تتظاهر بقدرتك على اجتياز هذه المواقف حتى تجتازها بالفعل!

كودي، الأستاذة في جامعة هارفارد، شرحت قواعد لغة الجسد وكيف توظفها لصالحك في واحدة من أكثر الندوات مشاهدة على موقع (تيد TED).

ترى كودي أن لغة الجسد تحدد من يحظى بالوظائف والترقيات ومن يتمتع بالشعبية في الدوائر العائلية والاجتماعية.. وغيرها من أمور الحياة البسيطة والمعقدة.

من دون أن نتلفظ، تمكنا لغة الجسد من إصدار أحكام شاملة على الآخرين.. نستطيع أن نعرف الآخرين مما تقوله أجسادهم عنهم!

تعبيرات الجسد تكون متشابهة أحيانا عند البشر والحيوانات. عند الانتصار والشعور بالهيمنة والقوة، ينبسط الجسد ويتوسع. وكذلك الإنسان يرفع يديه عاليا عند الشعور بالفخر.. عندما يفوز بمسابقة رياضية مثلا.

عند الضعف والهزيمة، يميل الجسد إلى الانكماش والصغر.