لقطات جوية تظهر موقع مقتل البغدادي

نشرت وكالة فرانس برس لقطات جوية أظهرت الموقع الذي شنت فيه القوات الأميركية عملية أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب السورية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقتل البغدادي في عملية شنتها القوات الأميركية باستخدام ثماني مروحيات .

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق، كان يدرك زعيم داعش أنه كان مغلقا، وفق الرئيس الأميركي.

وأوضح الرئيس الأميركي أن البغدادي دخل إلى نفق ولاحقته الكلاب وكان يصرخ ويبكي خلال هروبه، مشيرا إلى أنه "مات كالكلب والجبان" مع "عدد كبير" من أنصاره.

وذكر ترامب أنه تم إجراء فحص "دي. أن.إيه" لجثة البغدادي وتم التأكد على أنها تعود له، موضحا أن التفجير حول الجثة لأشلاء وقد تحفظت القوة الأميركية عليها.