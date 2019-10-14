لقطات من الجو لغارة تركية على أهداف كردية

نشرت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، لقطات مصورة لما قالت إنها غارة جوية ضد أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

وقالت الوزارة على حسابها في تويتر، إن قواتها الجوية دمرت شاحنة تزود الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية، بالذخيرة ونفقا يستخدمه المقاتلون الأكراد.

ويظهر في الفيديو أفراد ينزلون من شاحنة قرب ما يبدو أنه نفق، قبل أن يتصاعد دخان أسود كثيف من الموقع إثر تعرضه للقصف.

وأعلنت الوزارة، الاثنين، "تحييد 560 إرهابيا" خلال عمليتها المستمرة شرقي نهر الفرات في سوريا.

وتواصل تركيا هجومها الذي انطلق في التاسع من الشهر الجاري، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب حوالي 50 من قوات العمليات الخاصة من موقعين في شمال سوريا، في خطوة أثارت انتقادات حادة.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأحد، أن ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، من دون أن يوضح ما إذا كانوا سيغادرونها أم سيتم فقط إبعادهم عن المناطق التي تشهد معارك بين القوات التركية والأكراد.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب عمودها الفقري، من السيطرة على نحو 30 في المئة من مساحة سوريا بعد طردها بدعم أميركي، داعش من مساحات واسعة.

وبعد سنوات من العمل على بناء إدارتهم الذاتية، وجد أكراد سوريا أنفسهم يواجهون مصيرهم لوحدهم بعد ما اعتبروه تخليا من حليفتهم واشنطن عنهم، ما دفعهم للتوجه نحو دمشق وطلب تدخلها لصد الهجوم التركي.

وأدى الهجوم التركي إلى نروح 160 ألف شخص حتى الآن، حسب ما أعلنته الأمم المتحدة الاثنين.