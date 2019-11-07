لقطة نادرة في دوري الأبطال.. مدافع السيتي يحرس شباكه

كسب أتالانتا الإيطالي نقطته الأولى في أول مشاركة له في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما أرغم ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي على التعادل 1-1 وحرمه من حجز البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة إلى ثمن النهائي الأربعاء في الجولة الرابعة.

وكان مانشستر سيتي في طريقه إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا وتخطي الدور الأول عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي رحيم سترليلينغ في الدقيقة السابعة، ثم حصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس (43)، قبل أن ينتفض أتالانتا في الشوط الثاني ويدرك التعادل عبر الكرواتي ماريو باساليتش (49).



وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بطرد حارس مرماه البديل الدولي التشيلي كلاوديو برافو في الدقيقة 81 لإعاقته السلوفيني جوزيب إيليسيتش عند حافة منطقة الجزاء.

وفي لقطة نادرة في دوري أبطال أوروبا، اضطر جوزيب غوارديولا إلى إشراك المدافع كايل ووكر للعب في مركز حراسة المرمى، بعدما ضحى بإخراج لاعبه الجزائري رياض محرز، كونه لم يعد لديه حارس مرمى إضافي على مقاعد البدلاء،بعدما اضطر إلى الدفع ببرافو مكان البرازيلي إيدرسون الذي تعرض للإصابة ويحوم الشك حول مشاركته الأحد في قمة البريمير ليغ ضد مضيفه ليفربول المتصدر.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن شاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي اللذين تعادلا 3-3.