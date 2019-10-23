لكسر القيود.. "جوكر" حاضر في مظاهرات لبنان

لا يمر يوم إلا ويزداد الحراك الشعبي اللبناني تألقا وتميزا، من حيث أساليب الاحتجاج المستخدمة.

وكان من بين مظاهر الاحتجاج هذه، مشهد مميز تمثل بانتشار وجه شخصية "جوكر" بين المتظاهرين، تلك الشخصية التي أداها الممثل خواكين فينيكس في فيلم يحمل نفس الاسم.

وقام متظاهرون لبنانيون، ضمن الجموع التي نزلت خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على الفساد، بدهن وجوههم بألوان شخصية الجوكر، خاصة في العاصمة بيروت.

ويشهد لبنان حراكا شعبيا يدخله يومه السابع على التوالي احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، كما طالب المتظاهرون بتغيير النخبة الحاكمة للبلاد.

فيما يلي، بعض من أكثر صور "جوكر" تميزا ضمن مظاهرات لبنان.

ورغم أن البعض يعتبر "جوكر" شخصية شريرة تود جلب الخراب للعالم. إلا أن آخرين يرون في الشخصية تجسيدا للخروج عن القوانين المألوفة وكسر القوالب الاجتماعية والتحرر من القيود التي تحكم المجتمعات وانقلابا على الظلم.