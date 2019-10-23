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الشرق الأوسط

لكسر القيود.. "جوكر" حاضر في مظاهرات لبنان

متظاهر في بيروت دهن وجهه بألوان شخصية الجوكر - 19 أكتوبر 2019

لا يمر يوم إلا ويزداد الحراك الشعبي اللبناني تألقا وتميزا، من حيث أساليب الاحتجاج المستخدمة.

وكان من بين مظاهر الاحتجاج هذه، مشهد مميز تمثل بانتشار وجه شخصية "جوكر" بين المتظاهرين، تلك الشخصية التي أداها الممثل خواكين فينيكس في فيلم يحمل نفس الاسم.

متظاهرة بوجه الجوكر في ساحة الشهداء ببيروت - 19 أكتوبر 2019
متظاهرة بوجه الجوكر في ساحة الشهداء ببيروت - 19 أكتوبر 2019
متظاهر بوجه الجوكر في طرابلس أثناء تأدية الصلاة - 22 أكتوبر 2019
متظاهر بوجه الجوكر في طرابلس أثناء تأدية الصلاة - 22 أكتوبر 2019

وقام متظاهرون لبنانيون، ضمن الجموع التي نزلت خلال الأيام الأخيرة احتجاجا على الفساد، بدهن وجوههم بألوان شخصية الجوكر، خاصة في العاصمة بيروت.

ويشهد لبنان حراكا شعبيا يدخله يومه السابع على التوالي احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، كما طالب المتظاهرون بتغيير النخبة الحاكمة للبلاد.

فيما يلي، بعض من أكثر صور "جوكر" تميزا ضمن مظاهرات لبنان.

ورغم أن البعض يعتبر "جوكر" شخصية شريرة تود جلب الخراب للعالم. إلا أن آخرين يرون في الشخصية تجسيدا للخروج عن القوانين المألوفة وكسر القوالب الاجتماعية والتحرر من القيود التي تحكم المجتمعات وانقلابا على الظلم.

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