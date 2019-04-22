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تكنولوجيا

قراصنة روس يستهدفون السفارات بـ'برنامج دعم أميركي'

قرصنة إلكترونية. أرشيفية - تعبيرية

كشف تقرير أمني قيام قراصنة من روسيا باستهداف سفارات عن طريق عناوين بريد إلكترونية "إيميلات" مشابهة لعناوين مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.

ويرسل القراصنة "إيميلات" تتضمن ملف "مايكروسوفت إكسل" عند فتحه يصبح الجهاز تحت سيطرتهم وتحكمهم من خلال استخدام برنامج "تيم فيور" وفقا لموقع "شيك بوينت ريسيرش".

مخطط يوضح عملية القرصنة
مخطط يوضح عملية القرصنة

ويستهدف القراصنة سفارات موجودة في أوروبا تابعة لنيبال وكينيا وإيطاليا وليبريا ولبنان وغيرها من الدول، إضافة لمسؤولين رسميين يعملون في مؤسسات مالية مختلفة.

ويأتي الإيميل بعنوان "برنامج تمويل عسكري"، على أنه من وزارة الخارجية الأميركية، ويحمل تصنيف "سري للغاية".

صورة لملف مايكروسوفت إكسل الذي يحمل الفايروس
صورة لملف مايكروسوفت إكسل الذي يحمل الفايروس

واستبعد التقرير الأمني أن يكون القراصنة يعملون لصالح الحكومة الروسية، ولكن مصدر هذه الحملات ومحاولات القرصنة من الأراضي الروسية ويرجح أن هدفهم الابتزاز المادي.

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