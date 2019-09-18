للفوز بوظيفة.. "لينكد إن" تضيف ميزة جديدة

أعلنت شركة "لينكيد إن" إطلاق ميزة جديدة تتيح لمشتركي الخدمة زيادة فرص حصولهم على وظائف من خلال سيرهم الذاتية على هذا الموقع الشهير.

وأطلقت الشركة أداة "تقييم المهارات" التي تسمح للمتقدمين لوظائف بـ"توثيق" مهاراتهم التي يشيرون إليها في حساباتهم، مثل إتقان برامج مايكرسوفت أو فوتشوب أو غيرها من المهارات، وهو ما يزيد قدرتهم على المنافسة مع آخرين يتقدمون إلى وظائف.

وقالت "لينكيد إن" عبر مدونتها الرسمية إن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الميزة، تزداد لديهم فرص الحصول على وظائف بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

وبعد التحقق من مهارة شخص ما، يتم وضع شارة على حسابه تشير إلى أنه تم التحقق منها، ما يتيح للشركات المعلنة عن وظائف الوصول إلى أصحاب هذه المهارات بسهولة.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة بدخول ركن "مهارات" على حسابك الشخصي، ثم اختيار المهارات التي تود أن يتم اختبارك فيها، وسوف يتم توجيهك إلى أخذ امتحان. لو اجتزت الامتحان بنسبة 70 في المئة أو أكثر تستطيع السماح بوضع شارة على حسابك توضح أن هذه المهارة "موثقة".

وتقول الشركة إنك تستطيع إخفاء نتائج الامتحان بصرف النظر عن نجاحك أو فشلك فيه. وبصرف النظر عن النتائج، يمكن للمستخدم الحصول على دورات تدريبية مجانية (لفترة محدودة) من "لينكيد إن" لإصقال مواهبه.