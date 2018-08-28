للقبر ضعف سعر الشقة في الصين

كشفت أكبر شركة خدمات جنائزية في الصين أن سعر المتر المربع في المقابر بلغ 16500 دولارا مقابل حوالي 8000 دولار للمتر المربع للشقة السكنية في شينزن، أغلى المدن الصينية.

وتقول شركة "فو شو يوان" للخدمات الجنائزية إنها باعت أكثر من 6200 قبر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتؤكد أن الأسعار ترتفع بنسبة لا تقل عن سبعة في المئة كل عام.

هذه الأسعار تكشف نمطا متواصلا من غلاء فاحش في أسعار القبور في السنوات الثلاث الماضية. وتوضح الشركة أن أسعار القبور ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 41 في المئة، بينما لم ترتفع أسعار الشقق خلال المدة ذاتها أكثر من 23 في المئة في 70 مدينة صينية كبيرة.

يقول هاو هونغ وهو كبير المخططين الاستراتيجيين في شركة عقارات صينية إن "العرض محدود جدا"، ويضيف أن بعض الصينيين "لجأوا لشراء شقق في مدينة شنغهاي لتخزين رفاتهم فيها عوضا عن شراء قبور باهظة الثمن".

وقد وصل معدل الوفيات في الصين عام 2016 إلى سبعة في الألف، حسب بيانات البنك الدولي.

ويجمع محللون اقتصاديون على أن الصين باتت اليوم تشهد تنافسا بين غلاء الحياة وغلاء الممات.