للمرة الأولى.. جامعة عراقية تدخل التصنيف العالمي

دخلت جامعة بغداد في تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي البريطانية لعام 2019، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

واحتلت جامعة بغداد التي تعد الأكبر في العراق الترتيب من 801 إلى 1000، من بين نحو 1250 جامعة بحثية شملها التصنيف.

وقال مدير تحرير التصنيف فيل باتي إن جامعة بغداد كانت "قوية للغاية في مجال التعاون الدولي".

وزارة التعليم العالي العراقية قالت من جانبها إن "جامعة بغداد حققت منجزا جديدا تمثل بدخولها تصنيف التايمز البريطاني بعد أن سجل باحثوها أكثر من سبعة آلاف بحث علمي في مستوعبات سكوبس".

وأضافت في بيان أن "نتيجة التصنيف البريطاني أظهرت جامعة بغداد ضمن الجامعات العالمية التي خضعت للتنافس والتقويم".