للمرة السادسة.. تمديد الطوارئ في مصر

وافق مجلس النواب المصري الأحد على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ في الـ14 من تموز/يوليو المقبل.

وهذه هي المرة السادسة التي تمدد فيها حالة الطوارئ في مصر التي فرضت في نيسان/أبريل العام الماضي بعد تفجيري كنسيتي طنطا والاسكندرية.

وينص الدستور المصري على فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.



وتقول الحكومة المصرية إن البلاد تخوض حربا ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء بعد أن قتل متشددون موالون لولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش مئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين في مختلف أرجاء البلاد منذ 2013.