للمرة الـ12.. الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الـ12 الجمعة في إطار تحقيق مطول بشأن الفساد.

وأظهرت لقطات مصورة بالقناة العاشرة التلفزيونية الخاصة محققي الشرطة وهم يدخلون إلى المقر الرسمي لنتنياهو في القدس. ورفضت الشرطة ومكتب رئيس الوزراء التعليق.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن تحقيق الجمعة يركز على قضيتين أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات بشأنهما إلى نتنياهو.

وتتعلق إحدى القضيتين بمزاعم تقديم هدايا إلى نتنياهو وأسرته بينما تتعلق الأخرى بمزاعم مناقشته الحصول على تغطية أفضل في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل فرض قيود على صحيفة مجانية منافسة.

ولم توجه اتهامات ضد رئيس الوزراء الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة ويصف الادعاءات بأنها لا أساس لها.

ويرجع الأمر في توجيه أي اتهامات إلى النائب العام الإسرائيلي. وحظي نتنياهو بمساندة شركاء له في الائتلاف الحاكم يقولون إنهم ينتظرون الخطوات القادمة للنائب العام.

وخضع نتنياهو للاستجواب بشأن قضية ثالثة تزعم فيها الشرطة أن ملاك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية قدموا له ولزوجته تغطية خاصة بموقع إخباري على الإنترنت يهيمنون عليه مقابل حصولهم على خدمات خاصة من الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات.