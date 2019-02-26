الأسد أم روحاني.. لماذا استقال ظريف؟

ويرجع الخلاف إلى تدخلات روحاني وواعظي بسياسة وزارة الخارجية، وأن تاريخ الخلاف إلى ستة شهور مضت.

يغرد محمد قادري الصحافي الإيراني ورئيس تحرير "طهران تايمز" بالقول إن سبب استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعود إلى خلافات مع الرئيس احسن روحاني ومدير مكتبه محمود واعظي.

مسؤولون إيرانيون كانوا أشاروا في السابق إلى وجود خلافات بين ظريف وبعض أعضاء الحكومة.

ويحاول حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني نفي ذلك، فخرج مدير مكتبه ببيان الثلاثاء قاله فيه "إن إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد"، وفقا لوكالة إرنا الرسمية.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه قد قال لوكالة تسنيم، إن هناك خلافات بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مع بعض أعضاء الحكومة وهي ليست حديثة العهد، مضيفا أنه لا يعلم هل قبلت استقالة ظريف أم لا.

النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري قال لوكالة بانا، إن استقالة ظريف من منصبه تعود إلى تدخل هيئات غير مسؤولة في السياسة الخارجية لإيران.

وأضاف مطهري أن "وزارة الخارجية طبقا للدستور مكلفة بإدارة شؤون البلاد الخارجية، لكن في الحقيقة فإن الوزير لا يتمتع بالاستقلالية الكافية"، مشيرا إلى أن من الطبيعي أن يشعر ظريف بعدم القدرة على مزاولة مهامه.

من ناحية أخرى، قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الأخير يدعم وزير خارجيته (جواد ظريف).

أول تصريح لجواد ظريف بعد الاستقالة

في أول تصريح له بعد إعلانه استقالته من منصبه قال جواد ظريف لموقع إلكتروني محلي، إنه يأمل أن تشكل هذه الاستقالة "تنبيها لعودة وزارة الخارجية إلى مكانتها القانونية في العلاقات الخارجية".

ظريف أضاف في تصريحاته لموقع "انتخاب" الإلكتروني قوله: "بعد صور الاجتماعات التي نشرت اليوم، لم يعد ظريف وزير الخارجية"، في إشارة على ما يبدو إلى زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران الذي التقى بالمرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

ويرى ناشطون أن استقالة ظريف تأتي على خلفية عدم دعوته لحضور اجتماعات المسؤولين الإيرانيين مع الرئيس السوري بشار الأسد في طهران التي زارها بشكل مفاجئ.

رغم ذلك، تتداول وسائل إعلام إيرانية اسمين قد يخلفا ظريف بشكل مؤقت، هما مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي، والمساعد الخاص لرئيس البرلمان، حسين أمير عبد اللهيان.

ردود فعل دولية

وتعليقا على استقالة ظريف، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن المرشد الإيراني علي خامنئي "هو من يتخذ القرارات النهائية"، وأن روحاني وظريف "مجرد واجهة لمافيا دينية فاسدة".

وأضاف بومبيو أن "سياستنا لم تتغير، على النظام (الإيراني) أن يتصرف كدولة طبيعية وأن يحترم شعبه".