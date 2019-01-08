لماذا تحظر سامسونغ حذف تطبيق فيسبوك؟

هل تتجسس أجهزة سامسونغ لصالح فيسبوك؟

تفاجأ مستخدمو هواتف سامسونغ الذكية بعدم استطاعتهم حذف تطبيق فيسبوك من أجهزتهم.

وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، اشتكى مستخدمون لهواتف سامسونغ من عدم قدرتهم على حذف التطبيق في الأجهزة التي يملكونها.

ويشير أحد المستخدمين إلى أن عدم إعطاء المستخدم صلاحية حذف التطبيق يولد أسئلة عديدة حول الخصوصية، وما إذا كان هناك أي تتبع لمعلومات ومواقع مالكي هذه الأجهزة.

وقال متحدث من فيسبوك إن المستخدم يستطيع إيقاف الخدمة في أجهزة سامسونغ التي تحظر حذف التطبيق، وبهذه الحالة يتوقف عمل التطبيق وهي أشبه بالحذف، إذ يتوقف عمله ولن يكون متاحا مشاركة أي من المعلومات المتعلقة بالجهاز أو المستخدم مع فيسبوك.

وفي ردها قالت شركة فيسبوك إن بعض أجهزتها يباع وهو محمل بنسخة من تطبيق فيسبوك، ولكن يمكن للمستخدم إيقاف هذه الخدمة.

ومن بعض أجهزة سامسونغ المحملة بتطبيق فيسبوك غالكسي "أس 8" و"أس 9".

وتلاحق فيسبوك فضائح تتعلق بالاستفادة من معلومات المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم، إذ قدمت اعتذارات أكثر من مرة خلال العام الماضي.