لهذه الأسباب تدور الأرض

تدور الأرض يوميا حول محورها، منتجة تعاقب الليل والنهار. يجري ذلك منذ 4.5 مليار سنة. لكن ما هو سبب دوران الأرض حول نفسها؟

إذا أردنا الإجابة عن هذا فيجب معرفة سبب دوران المجموعة الشمسية في الأصل، والذي يعود إلى تكون الشمس وبقية المجموعة عندما انهارت سحابة ضخمة من الغبار والغاز بسبب وزنها.

تشكلت الشمس نتيجة تكثف الغازات جراء هذا الانهيار، بينما تشكلت بقية المجموعة الشمسية من المواد المتبقية.

وقبل الانهيار، كانت جزيئات الغاز والغبار تتحرك في كل مكان، لكن عند نقطة معينة بدأ الغاز والغبار في التحرك نحو اتجاه واحد بشكل دائري.

وبما أنه لا يوجد شئ يمكنه أن يوقف الحركة في الفضاء، فعندما يبدأ شئ في الدوران فإنه يستمر كذلك، وهذا ما حدث مع المجموعة الشمسية.

يشترك دوران المجموعة الشمسية مع خصائص ظاهرة فيزيائية تدعى "الزخم الزاوي"، والتي تثبت أن الأشياء لديها القابلة للحفاظ على الدوران، ونتيجة هذا فإن الكواكب على الأغلب دارت في نفس الاتجاه بعد تشكل المجموعة الشمسية.

لكن يظل لكل قاعدة شواذ، فكوكب الزهرة على سبيل المثال يدور في محور عكس اتجاه الأرض، ورغم أن العلماء غير متأكدين من سبب هذا إلا أن هناك بعض النظريات في هذا الشأن.

ويرجح بعض العلماء أن تصادما قد يكون سبب تغير طريقة دوران الزهرة، أو قد تكون الجاذبية الشمسية (نظرا لقرب الزهرة من الشمس) هي السبب في أن يدور كوكب الزهرة بعكس اتجاه بقية الكواكب بعد أن كان يدور معهم في نفس المحور.