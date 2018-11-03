لماذا تطفئ السفن الإيرانية أجهزة الإرسال؟

الاثنين هو موعد سريان الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران.

وللتحايل، تحاول الناقلات الإيرانية مواصلة بيع النفط بعيدا عن الأنظار، بحسب ما يفيد محلّلون يعملون من مكاتبهم الصغيرة في ستوكهولم ضمن مجموعة جديدة تراقب شحنات النفط العالمية.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أطفأت كل سفينة إيرانية أجهزة الإرسال على متنها لتجنب أنظمة الرقابة الدولية في سابقة من نوعها منذ بدأت خدمة "تانكر تراكرز.كوم" (أو متعقّبو الناقلات) العمل في 2016.

ولا يمكن حاليا تعقّب هذه السفن إلا باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وقال أحد مؤسسي المجموعة سمير مدني لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه المرة الأولى التي أرى فيها تعتيما كاملا، إنه أمر فريد للغاية".

وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود إيران وزبائنها للمحافظة على تدفق النفط قبيل سريان الحظر الأميركي مجددا الاثنين.

وبحسب ليزا وارد التي شاركت في تأسيس خدمة تعقب الناقلات فإن "لدى إيران نحو 30 سفينة في منطقة الخليج، ولذا كانت الأيام الـ 10 الأخيرة صعبة للغاية إلاّ أن ذلك لم يبطئ عملنا إذ نواصل المراقبة بصرياً".

وساعدت التحسينات الواسعة في صور الأقمار الصناعية المتاحة تجاريا خلال السنوات الأخيرة شركات مثل "تانكر تراكرز" على مراقبة تقدم السفن بشكل يومي بعدما كانت الصور لا تصل إلا مرة واحدة كل أسبوع أو أكثر.