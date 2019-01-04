CBS: القاهرة طلبت عدم إذاعة مقابلة مع السيسي

تعتزم قناة "سي بي أس" الأميركية بث مقابلة أجرتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رغم تلقيها طلبا من السلطات المصرية بعدم بثها.

وقالت القناة الأميركية الخميس إنها ستبث الأحد المقابلة التي أجراها الصحافي سكوت بيلي مع الرئيس المصري لصالح برنامج "60 دقيقة" في نيويورك في وقت سابق لم تحدده.

وفي مقتطفات بثتها "سي بي أس" من المقابلة نفى الرئيس المصري وجود سجناء سياسيين في بلاده لدى سؤاله عن تقدير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية باحتجاز السلطات المصرية لنحو 60 ألف سجين سياسي.

وقال السيسي "​لا أعرف من أين أتوا بهذا العدد". وأضاف حسب ما نقلت عنه القناة "عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض أيديولوجيتها المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن العدد".

وأعلنت القناة الأميركية أنها تلقت بعد وقت قصير على إجراء المقابلة طلبا من السفارة المصرية في واشنطن بعدم بثها.

وتناول الرئيس المصري في المقابلة مواضيع شائكة من بينها التعاون مع إسرائيل في مكافحة الإرهاب ومقتل مئات المتظاهرين المصريين في اعتصامين بالقاهرة إبان توليه وزارة الدفاع في آب/أغسطس 2013.