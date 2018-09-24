لماذا يتحول لون الورق إلى الأصفر؟

إذا تصفحت كتابا ووجدت صفحاته قد تحولت إلى اللون الأصفر، بالطبع ستقول إنه قديم. وهذا صحيح، لكن هل فكرت يوما في سبب تحول الورق إلى اللون الأصفر؟

التفسير العلمي للظاهرة

الورق يصنع من الخشب الذي يحتوي في أغلبه على مادة السيلولوز ومادة عضوية أخرى تسمى الليجنين، تمنحان جدران الخلايا النباتية الثبات والصلابة.

مادة السيليوز لا لون لها، لكنها تعكس الضوء، وهذا سبب بياض الورق. لكن مادة الليجنين المكونة من وحدات من الهيدروجين والأكسجين والكربون عرضة للأكسدة، بتفاعلها مع الأكسجين في الجو المحيط.

الجروموفورز

جزئيات الأكسجين الإضافية هذه تتسبب مع مرور الزمن، عبر سلسلة تفاعلات كيميائية، في كسر التركيبة الجزئية لليجينين،

وهذا بدوره يؤدي إلى تكوين مناطق جزئية جديدة تسمى "الجروموفورز"، أي حاملات الألوان.

الجروموفورز تعكس بعض الموجات الضوئية التي تصورها أعيينا كألوان، وعند تأكسد الليجينين، فإن اللون الناتج هو الأصفر أو البني، كما تقول أستادة الكيمياء في جامعة ساوت كارولينا سوزان ريتشاردسون.

لهذا السبب يجهد مصنعو الورق لإزالة أكبر كمية من الليجينين عبر عملية تسمى "التبييض" للحفاظ على بياض الورق.

الميلانين

على النقيض تماما، يسعى منتجو أكياس الورق وصناديق الكرتون إلى الحفاظ على اللجينين لأنه يجعلها أكثر ثباتا وقوة. ولهذا السبب نجد أن لونها أصفر.

إذًا، إذا كنت تريد الحفاظ على وثائقك المهمة بلونها الناصع البياض، فعليك وضعها في مكان مظلم تماما، وإلا فإن الشمس والرطوبة ستحولان الأبيض إلى أصفر، لأنهما من أهم مصادر الأكسجين والأكسدة.

يشار إلى أن عملية الأكسدة مسؤولة أيضا عن تلف بعض الفواكه وتفحمها، مثل التفاح، لكن المسبب في هذه الحالة ليس الجروموفورز، وإنما مادة الميلانين بنية اللون، وهي موجودة في جلد وشعر الإنسان.