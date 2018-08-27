لماذا يتمرن رونالدو في الثانية صباحا؟

أذهلت القدرات البدنية للبرتغالي كريستيانو رونالدو الجميع، بعد توقيع الكشف الطبي عليه قبل التحاقه مؤخرا بنادي يوفنتوس الإيطالي قادما من ناديه السابق ريال مدريد.

وأظهرت نتائج الكشف الطبي أن رونالدو يتمتع بلياقة بدنية تضاهي تلك التي يملكها لاعبون أصغر منه بـ13 عاما.

وتمكن رونالدو من الوصول للقمة نتيجة قضائه ساعات في التدريب واتباعه نظام لياقة بدنية منظم.

ويقول جيوفاني ماوري مدرب اللياقة السابق لرونالدو "نحن نتحدث عن لاعب على مستوى عالمي، عندما عدنا إلى المنزل في الساعة الثانية صباحا من مباراة في دوري أبطال أوروبا، لم يذهب للبيت في سيارته".

ويضيف "لقد توقف في مركز التدريب لمدة ساعة على الأقل لممارسة تمارين التعافي المختلفة والعلاج بالتبريد".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فان المعدل الطبيعي للدهون في جسم لاعب كرة قدم المحترف يتراوح ما بين 10 و 11 في المئة، لكن رونالدو لديه فقط سبعة في المئة.

وتبلغ كتلة عضلاته 50 في المئة، أي أكثر بنسبة أربعة في المئة من معدل لاعبي كرة القدم، كما أنه كان الأسرع في مونديال روسيا.