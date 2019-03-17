مؤسس واتساب يدعو لحذف فيسبوك

دعا أحد مؤسسي تطبيق "واتساب" بريان أكتون إلى حذف تطبيق فيسبوك، في خطوة لإضعاف أهداف الشركة التي تستغل خصوصية المستخدمين في تحقيق الإيرادات المالية، حسب قوله.

وأضاف خلال حديث في جامعة ستانفورد أن بيعه تطبيق واتساب لفيسبوك في 2014 بمبلغ 19 مليون دولار لم يكن قرارا يستطيع التحكم به لوحده، ولكنه آثر الخروج في 2017 بعدما علم أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بعشرات مليارات الدولارات اعتمادا على بيانات الخصوصية للمستخدمين، حسب ما نقل عنه موقع "بزفيد" المتخصص بالتقنية.

وأشار إلى أن أسوأ ما في هذا النوع من الشركات أن قوتها تنبع من المستخدمين الذين يقومون بشراء الأجهزة التقنية ومن ثم التسجيل في شبكات التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة "حذف فيسبوك" حالا.

وكانت آخر تغريدة لأكتون على حسابه في تويتر في آذار/ مارس 2018، قال فيها "إنه الوقت لحذف فيسبوك".

وتوقفت بعض خدمات شبكة "فيسبوك" الأسبوع الماضي عن العمل لفترة تعد الأطول في تاريخها، وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية إجراء تحقيق جنائي حول صفقات بيانات فيسبوك مع شركات تكنولوجيا معلومات.