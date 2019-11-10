"لمرة واحدة فقط".. السماح بحصاد المزارعين الإسرائيليين لمحاصيلهم في الغمر بشروط

قال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية الأحد إنه لا تمديد ولا تجديد لاستئجار إسرائيل لأراضي الباقورة والغمر، بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضح المصدر أنه سيتم السماح بحصاد المزارعين الإسرائيليين ما زرعوه في الغمر قبل انتهاء العمل بملحقي الاتفاقية، ووفقا لما ينص عليه القانون الأردني.

وقال المصدر إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط.

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الاجمالية بحوالى ستة آلاف دونم. أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كلم مربعة.

وأضاف المصدر أنه فيما يخص الباقورة فإن اتفاقية السلام أقرت بملكية خاصة لـ 820 دونما، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب، بالدخول إلى المملكة عبر الحدود الرسمية وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه.

وأوضح المصدر الأردني أنه بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونما، فهي أراض مملوكة للخزينة الأردنية، منحت الاتفاقية إسرائيل حق الانتفاع بها والذي انتهى اليوم الأحد بانتهاء العمل بالملحقين.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت رسميا الأحد منع الإسرائيليين من دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي بعد 25 عاما من توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

لكن أنباء مخالفة نشرتها صحيفة "هآرتس" نقلا عن الجيش الإسرائيلي، تقول إنه قد تم تمديد اتفاق الإيجار بين البلدين حتى نهاية العام القادم وفقا لشروط جديدة.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، إنه سيسمح فقط للمزارعين بالوصول إلى المنطقة المستأجرة بعد التحقق من هوياتهم.