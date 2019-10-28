لمنع "المندسين" من استهداف المتظاهرين.. الجيش العراقي يفرض حظرا للتجول

أعلن الجيش العراقي فرض حظر للتجول في بغداد ابتداء من منتصف ليل الاثنين لست ساعات.

و أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال من الساعة 12 ليلا ولغاية الساعة السادسة صباحا.

وقرر الجيش فرض "حظر التجوال للاشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات من الساعة 12 ليلا، ولغاية الساعة السادسة صباحا"، وفقا لبيان نشرته "واع"، مبينا أن "قرار الحظر جاء من أجل حماية المتظاهرين ومنع المندسين من استهدافهم".

وأتى البيان بعد أن شهد جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة بدعم من ميليشيات مدعومة إيرانيا من جهة والمتظاهرين السلميين من جهة أخرى.

وذكر مسؤولون عراقيون مقتل متظاهرين اثنين في اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين.

وكان مئات المحتجين قد تجمعوا الاثنين في ساحة التحرير بوسط بغداد لليوم الخامس على التوالي، في تحد جديد بعد ليلة طويلة من التظاهرات التي يقودها مواطنون يطالبون بـ"إسقاط النظام" استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتشهد العاصمة العراقية ومدن جنوبية عدة موجة ثانية من الاحتجاجات منذ مساء الخميس، مع مواصلة المتظاهرين احتشادهم رغم مواجهتهم بوابل القنابل المسيلة للدموع وحظر التجول والعنف.

وقد خلف العنف أكثر من 60 قتيلا بعضهم سقط بالرصاص الحي جنوبا، والبعض الآخر احتراقا خلال إضرام النار في مقار أحزاب سياسية.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم.