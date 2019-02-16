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هوندا تعوض راكبة بـ37 مليونا

شعار هوندا

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حكمت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية بمبلغ 37 مليون دولار لسيدة أصيبت بشلل جراء حادث سيارة عام 2015.

كانت السيدة قد تعرضت لذلك الحادث عندما استقلت سيارة "أوبر" من طراز هوندا. قطع سائقها إشارة حمراء، واصطدم بشاحنة ما أدى إلى إصابة السيدة بجروح وضربات، وقال محاميها إن تصميم حزام الأمان ساهم في تفاقمها.

وتسبب الحادث في كسر العمود الفقري للسيدة البالغة 27 عاماً من عمرها، ما تركها بحالة شلل تام.

وقال متحدث باسم شركة هوندا إن الشركة ستستأنف القضية. وشددت هوندا على عدم مسؤوليتها عن الإصابة، لأن هذا الطراز من سياراتها يطابق حزام الأمان فيه المواصفات والمقاييس الفدرالية المطلوبة. بينما وضح محامي السيدة أن الحزام في السيارة كان مكون من نظام يصعب استخدامه لكثير من الناس.

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