طائرات 'غاتويك' المسيرة.. اعتقال مشبوهين

اعتقلت السلطات البريطانية شخصين في إطار التحقيق في طائرات مسيرة غامضة أدت إلى اضطراب حركة النقل الجوي في مطار غاتويك اللندني الأربعاء وأثرت على 120 ألف مسافر قبل أيام من عيد الميلاد.

وقال الضابط في الشرطة البريطانية جيمس كوليس إن شرطة منطقة ساسيكس ألقت القبض على شخصين ليل الجمعة على خلفية "الاستخدام الجنائي لطائرات مسيرة أدت إلى اضطراب خطير في إقلاع الطائرات وهبوطها في مطار غاتويك".

وأعيد فتح غوتويك الذي يعد ثاني أكبر مطارات لندن بعد هيثرو، مساء الجمعة لكن ظهور طائرة مسيرة جديدة أدى إلى تعليق الرحلات "وقائيا" مجددا لفترة قصيرة.

وكتب المسؤول نفسه على حسابه على تويتر أن "الإجراءات العسكرية المفروضة في المطار تقدم لنا الضمانات اللازمة لإعادة فتح المطار".

وأعاد المطار فتح مدرجه الوحيد صباح الجمعة بعد توقفه حوالى 36 ساعة بسبب تحليق طائرات مسيرة لم تعرف هويتها في حادث "غير مسبوق"، كما قالت الحكومة البريطانية.

ومع أنه لم يتم اعتراض الطائرات المسيرة ولا العثور على مشغلها أو مشغليها، قال مدير عمليات مطار غاتويك كريس وودروف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن إعادة فتح المطار أصبحت ممكنة بفضل "إجراءات" للتخفيف من خطورة التهديد، بالتعاون مع الشرطة والجيش. ورفض أن يذكر أي تفاصيل أخرى.

وكان الجيش قد وضع خصوصا بتصرف السلطات تقنيات متقدمة لمطاردة الطائرات.

ويمنع القانون الحالي الذي تم تشديده هذه السنة من استخدام طائرات مسيرة على بعد أقل من كيلومتر عن أي مطار وعلى ارتفاع يزيد على 400 قدم (122 متر). ويمكن أن يحكم على المخالفين بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بأمن مطار.

ومع بقاء الطائرات متوقفة، أمضى المسافرون ليلتهم في المطار الذي ناموا على أرضه. وتم تحويل رحلات إلى مدن أخرى في المملكة المتحدة وحتى إلى باريس وأمستردام.

وغاتويك هو ثامن أكبر مطار في أوروبا من حيث حركة الملاحة ويسير رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 بلدا ويعبره نحو 45 مليون مسافر في السنة.