لندن.. اعتقال رجل خارج قصر باكنهغام

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجل مسلح بمسدس من نوع "تايزر" الأحد عند مدخل الزوار المؤدي إلى قصر باكنغهام مقر الملكة إليزابيث الثانية في لندن.

وقالت سكتلنديارد في بيان إن الشرطة احتجزت الرجل البالغ من العمر 38 عاما في البداية قبل أن تعتقله عند الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الصحافية الفرنسية أن هذا الحادث "بطبيعته ليس إرهابيا. إنه حادث معزول".

وبقي الرجل قيد الاحتجاز عصر اليوم.

في حزيران/يونيو، بدأت محاكمة رجل بتهمة "الاستعداد لعمل إرهابي" لدى محاولته في آب/أغسطس 2017 مهاجمة رجال شرطة بسيف أمام قصر باكنغهام.