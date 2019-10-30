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أميركا

لماذا امتنعت إلهان عمر عن الاعتراف بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"؟

إلهان عمر

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رفضت النائبة الديمقراطية إلهان عمر التصويت لصالح قرار مرره مجلس النواب الأميركي الثلاثاء للاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن".

وكانت عمر، وهي نائبة مسلمة من أصول صومالية، من بين ثلاثة نواب فقط صوتوا بـ"present" وهو إجراء يشبه الامتناع عن التصويت لصالح أو ضد قرر.

ووافق على قرار الاعتراف بالإبادة التي وقعت إبان الدولة العثمانية، 405 أعضاء مقابل معارضة 11 عضوا فقط.

وقالت النائبة في بيان لشبكة "سي إن إن" إنها اتخذت هذا الموقف لأنه يجب الأخذ في الاعتبار أيضا بشاعات تاريخية سابقة مثل تجارة الرقيق وما حدث للسكان الأصليين في أميركا.

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية هذا القرار. وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي انها تشرفت بالانضمام إلى زملائها في "إحياء ذكرى إحدى أكبر الفظائع في القرن العشرين: القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد الامبراطورية العثمانية".

ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي لشعبهم يرقى إلى صفة الإبادة، وهو ما لا تعترف به سوى نحو 30 دولة وتنفيه تركيا بشدة.

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