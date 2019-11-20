تحذير.. شحن هاتفك في الأماكن العامة قد يكلفك كثيرا

يطمئن الناس بوجود عشرات المنافذ لشحن هواتفهم في الأماكن العامة، لكن تحذيرا جديدا أظهر أن عليك أن تفكر مرتين، ربما، قبل أن تشحن هاتفك في مكان عام.

وحذر مكتب المدعي المحلي في مقاطعة لوس انجلوس مع اقتراب موسم الأعياد، من عمليات احتيال تستهدف الهواتف التي يلجأ أصحابها إلى شحنها في الأماكن العامة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحذيرا من ليفيو أرسين وهو خبير في الأمن السيبراني، أن شحنا مجانيا لهاتفك قد ينتهي باستنزاف حسابك المصرفي.

وفقا للصحيفة، يلجأ القراصنة إلى تحميل برامج ضارة لمنافذ لشحن الهواتف، ما يسمح لهم بالولوج إلى الجهاز والحصول على كلمات السر، كما يمكنهم تصدير ونقل معلوماتك من الجهاز.

وحذر ارسين" من أن القراصنة يستغلون حاجة الناس لبطاريات ممتلئة للقيام بعملياتهم.

ويضيف إنه من السهل أن تجعل هذه الكابلات تبدو كالكابلات العادية وعندما يراها الناس لا يخطر ببالهم أنها قد تكون ضارة.

ولحماية هاتفك من القرصنة، يوصي أرسين بحمل شاحنك الخاص، والشحن فقط من مصدر كهربائي مباشر، واستخدام بطاريات محمولة يكون مصدرها الباعة المعروفين.

وإضافة إلى الكابلات، تشكل منافذ "يو أس بي" أيضا خطرا على الهواتف، إذ بإمكان القراصنة التلاعب بها وتزويدها ببرامج خبيثة، حسب ما نقلت الصحيفة عن "فايس سكار" وهو أستاذ أمن سبيراني في معهد البحوث في معهد كارنيغي.

ويضيف الخبير إنه من السهل على القراصنة وضع أجهزة غير قانونية لقراءة البطائق، كما أنه من السهل تعديل المنفذ إذا كان المهاجم يتمتع بإمكانيه الوصول الفعلي له".

ويتفق كل من أرسين وسكار على أنهما ليسا متأكدين من نسبة تكرار هذه الهجمات، إلا أن انتشار منافذ الشحن في أماكن مثل الفنادق، المطارات ووسائل النقل العام قد يرفع مستوى خطر التعرض لهذه العمليات.